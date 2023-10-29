Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» способен вернуться на вершину, тен Хагу нужно время»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах и перспективах «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

В воскресенье «горожанам» предстоит сыграть против команды Эрика тен Хага на «Олд Траффорд». «Красные дьяволы» подходят к манчестерскому дерби с серией из трёх побед кряду.

«Позади всего девять игр [в АПЛ], девять игр... Потребуется время. «Юнайтед» способен выиграть четыре, пять, шесть матчей подряд. Они будут на вершине, когда сделают это. Они будут там, но потребуется время. Позвольте тренеру делать работу», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с 21 набранным очком, «Манчестер Юнайтед» – восьмой с 15-ю баллами.