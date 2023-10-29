Постекоглу заблокировал уход Хиля летом

Полузащитник «Тоттенхэма» Брайан Хиль должен получить свой шанс в команде.

Минувшим летом испанец мог покинуть ряды «шпор», поскольку так и не смог адаптироваться в Англии, однако рулевой Анге Постекоглу не отпустил игрока в аренду, сообщает Diario AS. Наставник высоко оценивает талант Хиля, поэтому, как ожидается, 22-летний футболист будет получать всё больше игровой практики, когда наберёт оптимальные кондиции после травмы.

В недавнем матче против «Кристал Пэлас» Брайан Хиль впервые в текущем сезоне появился на поле, выйдя на замену на последних минутах. Встреча завершилась победой «шпор» со счётом 2:1.

«Тоттенхэм» приобрёл Хиля у «Севильи» в 2021 году за 25 млн евро.