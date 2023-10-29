Бразилец Андре рассказал, почему отказал «Ливерпулю» в августе

Полузащитник «Флуминенсе» Андре высказался о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

Английский гранд мог приобрести 22-летнего футболиста в августе текущего года, однако сделка так и не состоялась.

«Речь идёт о предложении, от которого нельзя отказаться. Каждый игрок мечтает играть в таком клубе и в такой лиге, но я решил сдержать своё слово, поэтому остался. Мне было бы неудобно перед самим собой, если бы я принял это предложение», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Андре.

Если верить слухам, «Ливерпуль» сохраняет интерес к бразильскому хавбеку, стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.