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Бразилец Андре рассказал, почему отказал «Ливерпулю» в августе

29 Октября 2023 • 00:11 Комментировать
Атлетико Минейро
...
Флуминенсе
Через 2 ч. 26 мин.

Полузащитник «Флуминенсе» Андре высказался о несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

Английский гранд мог приобрести 22-летнего футболиста в августе текущего года, однако сделка так и не состоялась.

«Речь идёт о предложении, от которого нельзя отказаться. Каждый игрок мечтает играть в таком клубе и в такой лиге, но я решил сдержать своё слово, поэтому остался. Мне было бы неудобно перед самим собой, если бы я принял это предложение», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Андре.

Если верить слухам, «Ливерпуль» сохраняет интерес к бразильскому хавбеку, стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.

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