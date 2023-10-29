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Ван Дейк: «Приятно, что новички «Ливерпуля» так быстро адаптировались»

29 Октября 2023 • 00:02 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.25 X 6.70 2 11.50
Через 15 ч. 27 мин.

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк доволен подписаниями клуба.

По мнению нидерландца, новые игроки команды сумели быстро приспособиться к новым условиям.

«Одна из самых приятных вещей – то, как быстро нашли себя наши новички. Собослаи, Макаллистер, Эндо и Гравенберх – разные игроки с разными характерами, но каждый из них смог адаптироваться без особых усилий. Возможно, это связано с гостеприимностью нашего клуба, но даже с учётом этого не так-то просто зарекомендовать себя на новом месте – для этого нужен позитивный настрой самих игроков. Но сейчас только октябрь, поэтому важно помнить, что мы по-прежнему должны помогать новичкам», – поведал ван Дейк официальному сайту «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Доминик Собослаи Райан Гравенберх Алексис Макаллистер Ватару Эндо ещё теги

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