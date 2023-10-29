Ван Дейк: «Приятно, что новички «Ливерпуля» так быстро адаптировались»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк доволен подписаниями клуба.

По мнению нидерландца, новые игроки команды сумели быстро приспособиться к новым условиям.

«Одна из самых приятных вещей – то, как быстро нашли себя наши новички. Собослаи, Макаллистер, Эндо и Гравенберх – разные игроки с разными характерами, но каждый из них смог адаптироваться без особых усилий. Возможно, это связано с гостеприимностью нашего клуба, но даже с учётом этого не так-то просто зарекомендовать себя на новом месте – для этого нужен позитивный настрой самих игроков. Но сейчас только октябрь, поэтому важно помнить, что мы по-прежнему должны помогать новичкам», – поведал ван Дейк официальному сайту «Ливерпуля».