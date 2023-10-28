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Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма»

28 Октября 2023 • 23:51 Комментировать
Бавария
8:0
Дармштадт

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн доволен достижениями «Тоттенхэма» в текущем сезоне.

Лучший бомбардир в истории «шпор» покинул клуб летом текущего года, переехав в Германию. Несмотря на потерю ключевого игрока, лондонцы крайне уверенно начали сезон – они возглавляю турнирную таблицу АПЛ после десяти туров.

После матча «Баварии» против «Дармштадта» журналисты спросили у Кейна, как он оценивает шансы на чемпионство его нынешнего и прежнего клубов: «Посмотрим, впереди долгий путь. Конечно, я слежу за происходящим в английском футболе. «Бавария» на вершине, «Тоттенхэм» тоже первый, так что пока дела идут весьма неплохо», – цитирует журналист Хайко Ниддерер англичанина.

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