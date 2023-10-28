Полузащитник «Фенербахче» Фред в скором времени может вернуться в Англию.

«Ньюкасл» активно занимается поиском замены Сандро Тонали, которого дисквалифицировали на десять месяцев из-за нелегальных ставок. По информации Fotomac, список интересов «сорок» пополнил Фред, минувшим летом сменивший «Манчестер Юнайтед» на «Фенербахче». 30-летний бразилец рассматривается «Ньюкаслом» как краткосрочный сменщик итальянца в средней линии.

Трансферная стоимость Фреда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В текущем сезоне хавбек отметился пятью результативными передачами в 13 поединках за «Фенербахче».