Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Тонали в «Ньюкасле» слухи

28 Октября 2023 • 23:31 Комментировать
Пендикспор
...
Фенербахче
1 9.50 X 5.90 2 1.30
Через 18 ч. 52 мин.

Полузащитник «Фенербахче» Фред в скором времени может вернуться в Англию.

«Ньюкасл» активно занимается поиском замены Сандро Тонали, которого дисквалифицировали на десять месяцев из-за нелегальных ставок. По информации Fotomac, список интересов «сорок» пополнил Фред, минувшим летом сменивший «Манчестер Юнайтед» на «Фенербахче». 30-летний бразилец рассматривается «Ньюкаслом» как краткосрочный сменщик итальянца в средней линии.

Трансферная стоимость Фреда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 20 млн евро. В текущем сезоне хавбек отметился пятью результативными передачами в 13 поединках за «Фенербахче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Фенербахче Фред Сантос Сандро Тонали трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

23:32
Пендикспор — Фенербахче: прогноз и ставка на матч десятого тура чемпионата Турции — 29 октября 2023
21:48
«Фенербахче» одержал 17 побед подряд
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПЕНДИКСПОР ФЕНЕРБАХЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5
0
1.18 7.60 21.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2
1
2.24 3.55 3.35
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
2
2
4.20 3.95 1.85
Видео
29.10.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2.03 3.70 3.75
Видео
29.10.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.30 6.40 9.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.56 4.70 5.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лутон Таун Лутон Таун
1.41 5.00 8.20
Видео
29.10.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.40 4.00 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
00:02 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Приятно, что новички «Ливерпуля» так быстро адаптировались»
28 Октября
23:51 · Англия. Премьер-лига
Кейн ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Тоттенхэма»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» может заменить Тонали в «Ньюкасле» слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» пропустил рекордное количество голов после 10 туров АПЛ
22:48 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал хет-трик Нкетиа
22:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет видеть в «Челси» Санчо слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о поражении «Челси»: «Нам остаётся лишь винить себя»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил солидный ценник на Филлипса слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему не выпустил Эдегора в матче против «Шеффилд Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о низкой результативности «Челси»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон реализовал 94% пенальти в АПЛ – третий показатель в истории
19:28 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа – первый англичанин за 8 лет, оформивший хет-трик за «Арсенал» 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» выдал худший старт в истории АПЛ после 10 туров
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» вырвал победу у «Бёрнли»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем