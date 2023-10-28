«Шеффилд Юнайтед» пропустил рекордное количество голов после 10 туров АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» ужасающим образом начал сезон в Английской премьер-лиге.

Как сообщалось ранее, «клинки» повторили антирекорд чемпионата по набранным очкам после десяти туров – на их счету лишь один балл. На этом «достижения» «Шеффилд Юнайтед» не заканчиваются: команда Пола Хекингботтома пропустила 29 голов – худший результат на дистанции в десять туров в истории АПЛ.

В субботу «Шеффилд Юнайтед» разгромно уступил лондонскому «Арсеналу» (0:5). В следующем туре «красно-чёрные» примут в родных стенах «Вулверхэмптон», на данный момент занимающий 12-ю строчку в турнирной таблице. Встреча пройдёт 4 ноября.