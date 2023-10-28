Артета прокомментировал хет-трик Нкетиа

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о достижении нападающего Эдди Нкетиа.

24-летний футболист оформил хет-трик в поединке Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» обыграли соперников со счётом 5:0.

«Я считаю его игроком высочайшего уровня. Думаю, он вышел в старте в восьми из десяти матчей чемпионата в этом сезоне, что говорит о том, насколько мы ему доверяем. Он очень важен для нас. Я рад за него, очень приятно, что игрок нашей академии оформил хет-трик в Премьер-лиге. Эдди полностью это заслужил, он должен насладиться моментом. Надеюсь, впереди у него ещё много таких выступлений», – сказал на пресс-конференции Артета.