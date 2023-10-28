Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо по-прежнему интересен лондонскому «Челси».

Английский футболист может больше не сыграть за «красных дьяволов» – он отстранён с сентября из-за конфликтом с Эриком тен Хагом. Судя по всему, нидерландский тренер окончательно решил отказаться от Санчо, поэтому в январе клуб охотно выслушает предложения по нему. Как известно, одним из претендентов на 23-летнего игрока является «Челси». По информации Man United News, в подписании заинтересован лично Маурисио Почеттино, высоко оценивающий талант вингера.

Стоимость Джедона Санчо оценивается экспертами Transfermarkt в 32 млн евро.