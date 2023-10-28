Почеттино – о поражении «Челси»: «Нам остаётся лишь винить себя»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино высказался о причинах поражения в матче против «Брентфорда».

«Синие» не воспользовались игровым преимуществом, которым владели в первом тайме, а после перерыва пропустили два безответных мяча.

«Думаю, всё предельно понятно: мы должны были забивать в первом тайме, но не сделали этого. Вы обязаны забивать, когда доминируете и создаёте моменты. Нам остаётся лишь винить самих себя, и мы виним себя, поскольку действовали слишком небрежно у чужих ворот. Кроме того, мы не должны пропускать такие голы – в этом тоже наша ошибка. Вот почему сегодня мы проиграли», – сказал на пресс-конференции аргентинский тренер.