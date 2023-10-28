Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил солидный ценник на Филлипса слухи

28 Октября 2023 • 22:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 5.40 X 4.10 2 1.65
Через 19 ч. 53 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может быть продан в январское трансферное окно.

Как сообщалось ранее, англичанин не в восторге от редких появлений на поле, и клуб готов отпустить его. По сведениям журналиста Саймона Маллока, в «Манчестер Сити» видят, что к Филлипсу проявляется серьёзный интерес, поэтому намерены заработать внушительную сумму на его продаже. Руководство «горожан» будет запрашивать за футболиста сборной Англии порядка 57 млн евро, когда откроется зимнее трансферное окно.

Интерес к Кэлвину Филлипсу приписывается «Ньюкаслу», «Ливерпулю», «Баварии» и «Ювентусу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

20:43
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч десятого тура АПЛ — 29 октября 2023
14:48
​Де Хеа находится в Манчестере на фоне слухов о возвращении в «Юнайтед»
13:46
Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»
10:13
Санчо запретили посещать столовую «Манчестер Юнайтед»
02:08
​Тен Хаг не стал смотреть матч «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, предпочтя пойти в ресторан 4
01:51
Уокер: «Рэшфорд может создать проблемы любому сопернику»
00:59
Уокер: «Поражение на «Олд Траффорд» не помешало нам выиграть требл в прошлом сезоне»
23:40
Магуайр: «Мы не показываем идеальный футбол, но наконец-то начали побеждать»
23:27
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии – 29 октября 2023
23:12
Магуайр поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» 1
21:44
«Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» лидируют в борьбе за защитника сборной Португалии
21:28
Тен Хаг рассказал, в чём сильные и слабые стороны «Манчестер Юнайтед»
20:53
Тен Хаг: «Нам нужно догонять «Манчестер Сити»
20:39
Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» — опасный соперник»
20:21
Тен Хаг высказался о скандале с Гарначо
19:35
Гвардиола: «Онана — выдающийся футболист» 2
17:50
​Тен Хаг оценил последние выступления Онана
16:31
​Гвардиола отреагировал на слова игрока «Манчестер Юнайтед» о «Манчестер Сити» 1
21:24
«Люди не должны выбирать, обижаться мне на это или нет»: Онана заступился за Гарначо 2
21:19
Гарначо грозят санкции за пост с эмозди обезьяны и Онана
20:01
Канчельскис: Фергюсон нормально относится к России, это отличный человек и великий тренер
13:25
Агуэро – о том, что Беллингем отказал «Манчестер Сити»: «Такое бывает, это трансферный рынок»
13:18
Аканджи – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Думаю, мы возьмём три очка» 2
12:30
Санчо в январе может перебраться в другой топ-клуб АПЛ 2
11:06
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» нацелились на ле Нормана
09:29
Де Хеа может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 1
22:46
Серхио Агэуро поделился ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби
19:37
Радимов — о тен Хаге: Одно дело работать с простыми футболистами в «Аяксе», а другое — со звёздами в «Манчестер Юнайтед» 3
18:16
Хёйлунн: «Манчестер Юнайтед» надо продолжать налаживать игровые связи»
14:37
Онана: «Магуайр – герой матча с «Копенгагеном» 1
13:54
Санчо хочет перейти в «Ювентус» в январе
12:42
«Манчестер Юнайтед» не хватает денег на трансфер Инасиу или Тодибо в январе
10:30
«Ньюкасл» может заменить Тонали полузащитником «Манчестер Сити»
01:40
Хёйлунн: «Надеюсь, в матче против «Манчестер Сити» мы одержим четвёртую победу кряду»
13:22
«Ювентус» хочет арендовать Филлипса с правом выкупа
10:59
«Манчестер Сити» уверен, что Альварес останется в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны» 1
10:46
Переход Санчо в «Боруссию» Дортмунд маловероятен, а вот аренда в «Ювентус» вполне возможна
01:31
«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед»
00:07
Агбонлахор назвал три худших летних трансфера клубов АПЛ 1
22:11
«Бавария» пока не связывалась с Филлипсом
12:38
Ортега: «Я амбициозен и хочу много играть»
12:21
Гринвуду нравится жизнь в Испании, игрок хочет перебраться в «Хетафе» на постоянной основе
11:49
Гвардиола: «Ожидания от Холанна высоки, но он хорошо справляется»
10:07
Доку: «Я наслаждаюсь каждым днём в «Манчестер Сити»
14:24
Гвардиола: «Ни одна команда в мире не способна доминировать 90 минут против «Брайтона»
13:09
Гвардиола – о Доку: «Это только начало его длительного пребывания в «Манчестер Сити»
12:35
«Кристал Пэлас» готов продать Гехи в «Манчестер Юнайтед» за 69 миллионов евро
11:42
«Манчестер Сити» позволит Филлипсу покинуть клуб в январе
11:00
Тен Хаг: «Магуайр доминирует над своими соперниками»
10:53
«Наполи» хочет начать переговоры с Поттером, но Грэм также интересен «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
0
2
1.74 4.00 4.90
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
5
0
1.18 7.60 21.00
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2
1
2.24 3.55 3.35
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
2
2
4.20 3.95 1.85
Видео
29.10.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2.03 3.70 3.75
Видео
29.10.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.30 6.40 9.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.56 4.70 5.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лутон Таун Лутон Таун
1.41 5.00 8.20
Видео
29.10.23 в 18:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.40 4.00 1.79
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
22:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о поражении «Челси»: «Нам остаётся лишь винить себя»
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» установил солидный ценник на Филлипса слухи
22:04 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил, почему не выпустил Эдегора в матче против «Шеффилд Юнайтед»
21:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино ответил на вопрос о низкой результативности «Челси»
21:10 · Англия. Премьер-лига
Каллум Уилсон реализовал 94% пенальти в АПЛ – третий показатель в истории
19:28 · Англия. Премьер-лига
Нкетиа – первый англичанин за 8 лет, оформивший хет-трик за «Арсенал» 2
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Шеффилд Юнайтед» выдал худший старт в истории АПЛ после 10 туров
19:13 · Англия. Премьер-лига
​«Борнмут» вырвал победу у «Бёрнли»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
18:05 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» прервал беспроигрышную серию «Челси»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Шеффилд Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
16:05 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» озвучил состав на игру с «Шеффилд Юнайтед» 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн не поддержал Кейна в решении перейти в «Баварию»
15:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мудрик и Фернандес получили небольшие мышечные повреждения»
14:48 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа находится в Манчестере на фоне слухов о возвращении в «Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем