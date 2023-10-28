Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс может быть продан в январское трансферное окно.

Как сообщалось ранее, англичанин не в восторге от редких появлений на поле, и клуб готов отпустить его. По сведениям журналиста Саймона Маллока, в «Манчестер Сити» видят, что к Филлипсу проявляется серьёзный интерес, поэтому намерены заработать внушительную сумму на его продаже. Руководство «горожан» будет запрашивать за футболиста сборной Англии порядка 57 млн евро, когда откроется зимнее трансферное окно.

Интерес к Кэлвину Филлипсу приписывается «Ньюкаслу», «Ливерпулю», «Баварии» и «Ювентусу».