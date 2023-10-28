Артета объяснил, почему не выпустил Эдегора в матче против «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал решение не выпускать на поле полузащитника Мартина Эдегора.

Капитан «канониров» попал в заявку «канониров» на матч против «Шеффилд Юнайтед», но провёл всю встречу на скамейке запасных. Поединок завершился победой «Арсенала» со счётом 5:0.

«Мы изучили количество игровых минут у наших игроков за последние три недели, и некоторым явно требовался отдых. Мартин был не в лучшем состоянии. Я считаю, что у нас достаточно футболистов высочайшего уровня, поэтому нам есть из кого выбирать. Думаю, сегодня был подходящий день этого», – приводит Football.London ответ Артеты на вопрос об отсутствии Эдегора.