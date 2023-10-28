Почеттино ответил на вопрос о низкой результативности «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поведал о причинах трудностей команды в атаке.

«Синие» уступили в родных стенах «Брентфорду» – 0:2. С начала года команда провела уже 14-й матч без забитых голов – один из худших показателей клуба в современной истории.

«Очевидно, что нам не хватает голов. Есть некоторое невезение. Нам явно не помогла травма Нкунку, доказавшего свою способность забивать в таком сильном чемпионате, как Бундеслига. Также стоит учитывать восстановление Брои и другие фактора. Николас Джексон ещё молод, ему нужно время на адаптацию. Впрочем, это не означает, что мы не согласны с критикой», – заявил на послематчевой пресс-конференции Почеттино.