«Вулверхэмптон» только из-за своих ошибок не смог обыграть «Ньюкасл»

«Вулверхэмптон» провёл отличный матч против «Ньюкасла» и выглядел лучше. Однако из-за ошибок у своих ворот «волки» пропустили дважды и смогли добиться лишь волевой ничьей.

В десятом туре Премьер-лиги «Ньюкасл» отправился на выезд в Вулверхэмптон. У «сорок» нынешний сезон проходит пока не так удачно, как предыдущий, перед туром подопечные Эдди Хау на четыре балла отставали от четвёртого «Ливерпуля». «Вулверхэмптон» же обосновался в середине таблицы на двенадцатой строчке.

«Ньюкасл» вышел на поле в необычной для себя зелёной форме. Вряд ли причина была в этом, но на старте матча «сороки» чувствовали себя некомфортно и на поле. «Вулверхэмтон» с первых минут включил сумасшедший прессинг и прижал соперника к воротам. Хозяева несколько раз опасно подошли к воротам «Ньюкасла», но серьёз потревожить Поупа не смогли.

После стартового натиска «волков» темп игры спал, и «Ньюкасл» без спеха перекатывать мяч в ожидании своего шанса. При этом «сороки» едва сами себе не привезли гол. Кунья перехватил мяч на чужой половине поля после обреза, сыграл с партнером в стеночку и бил с линии штрафной, но получилось не очень сильно и прямо по центру, так что Поуп без проблем футбольный снаряд забрал.

«Сороки» забили в первой же острой атаке. Гордон навесил слева, Са на выходе столкнулся с собственным защитником, и этой ситуацией воспользовался Уилсон. Первый удар форварда на себя принял Гомеш, но со второй попытки нападающий с лёта пробил точно в цель.

«Вулверхэмптон» мог быстро отыграться. Кунья слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, но Поуп ворота выручил. «Волки» вообще были активны и пытались что-то придумать, в то врем как «сороки» действовали вторым темпом, пытась получить возможность для проведения контратаки.

За десять минут до перерыва Нету с правого угла штрафной пробил под перекладину, а Поуп спас ворота, переведя мяч на угловой. Однако корнер стал для гостей роковым. После навеса Лемина выиграл борьбу у Триппьера и нанёс мощный удар головой, не оставив вратарю гостей шансов.

«Волки» пытались за счёт активности добавить ещё неприятностей сопернику. Тем неожиданнее, что на последней минуте тайма гости получили право на пенальти после очень курьёзного фола. После углового Хван собирался вынести мяч из своей штрафной, но у него поехала нога, футбольный снаряд чуть пошёл в сторону, и на него побежал Шёр. В итоге южнокореец врезал по ноге швейцарца, и после долгого просмотра видеоассистенты подтвердили решение Тейлора назначить пенальти. Уилсон пробил, Са рукой мяч задел, но парировать его не смог.

Ещё до перерыва «сороки» могли увеличить своё преимущество. Жоэлинтон прошёл по центру и бил с линии штрафной, но Са ворота спас. В ответной атаке Поуп неудачно вышел из ворот, но «волки» не смогли поразить пустые ворота. В итоге на перерыв «Ньюкасл» ушёл, ведя в счёте, что не выглядело справедливым, исходя из хода поединка.

Второй тайм начался также в хорошем темпе. Обе команды шли вперёд, но моментов в дебюте заключительной половины не было. Постепенно «волки» прибрали себе инициативу и давили, но «сороки» очень спокойно оборонялись, выискивая моменты для контратак. Моментов же после перерыва всё также не было.

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Давление хозяев привело к результату за двадцать минут до конца. Гомеш получил мяч справа перед штрафной, обыграл защитника и покатил вперёд на Хвана, который также на замахе прокатил мимо себя ещё одного соперника и с угла вратарской пробил в ближнюю «шестёрку», исправившись за глупо заработанный пенальти.

После этого характер матча чуть изменился. То ли «Вулверхэмптон» чуть сбавил обороты, то ли «Ньюкасл» чуть прибавил. Так или иначе «сороки» стали появляться вновь около штрафной соперника, правда, и «волки» всё же не собирались отсиживаться и тоже совершали подходы к чужим владениям. Игра шла в это время без центра поля, но при этом без моментов.

Впереди «Ньюкасл» ждёт непростая неделя. Сначала «сороки» в Кубке лиги сразятся в гостях с «Манчестер Юнайтед», а потом в Премьер-лиге примут «Арсенал». «Волки» же вылетели из третьего по значимости турнира, так что будут спокойно готовится к следующем туру, где соперником станет «Шеффилд Юнайтед».