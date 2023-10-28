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Каллум Уилсон реализовал 94% пенальти в АПЛ – третий показатель в истории

28 Октября 2023 • 21:10 Комментировать
Вулверхэмптон
2:2
Ньюкасл

Нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон в очередной раз успешно исполнил одиннадцатиметровый.

31-летний футболист отметился дублем в поединке против «Вулверхэмптона», реализовав пенальти в конце первого тайма. Таким образом, как сообщает Opta, в активе Уилсона 16 точных ударов с точки при 17 попытках в АПЛ (94% реализации) – третий показатель в истории лиги среди игроков, пробивших не менее 15 пенальти. Лидером рейтинга остаётся Мэтт ле Тиссье (25 голов при 26 попытках, 96%), второй Дэнни Мёрфи (18 из 19, 95%).

Текстовая трансляция матча «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» проходит на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Каллум Уилсон

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