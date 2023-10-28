Нкетиа – первый англичанин за 8 лет, оформивший хет-трик за «Арсенал»

Форвард лондонского «Арсенала» Эдди Нкетиа оформил первый хет-трик в своей взрослой профессиональной карьере. Это случилось в матче с абсолютным аутсайдером АПЛ в текущем сезоне – клубом «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» принимали «клинков» дома и разгромили гостей со счётом 5:0, Нкетиа отметился голами на 28-й, 50-й и 58-й минутах матча.

Любопытно, что Нкетиа стал последним англичанином, делавшим хет-трик за «Арсенал» в АПЛ. Последним таким до Эдди был Тео Уолкотт, сделавший это ещё 2015 году, сообщает Opta Spots.

Напомним, что после успеха «Арсенал» вышел на чистое второе место в АПЛ с 24 баллами, отставание от «шпор» с первого места – два очка.