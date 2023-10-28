«Шеффилд Юнайтед» выдал худший старт в истории АПЛ после 10 туров

«Шеффилд Юнайтед», проиграв в десятом туре Английской премьер-лиги «Арсеналу», выдал худший старт в истории чемпионата.

После гостевой неудачи с «канонирами» на счету «клинков» всего один набранный балл при разнице забитых и пропущенных мячей -22. Отметим, что «Шеффилд» является единственной командой в истории английского чемпионата с подобным показателем после десяти туров. Ранее клуб показал аналогичный результат в сезоне-2020/2021, вылетев из АПЛ в последствии.

«Арсенал» выиграл со домашнюю встречу со счётом 5:0. Хет-триком в составе победителей отметился Эдди Нкетиа.