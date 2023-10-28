​«Борнмут» вырвал победу у «Бернли»

В десятом туре английского чемпионата «Борнмут» обыграл в домашнем матче «Бернли», причем победа «вишен» получилась волевой, потому что счет открыли именно гости усилиями Чарли Тейлора. Но еще в первом тайме Антуан Семеньо сравнял счет, а ближе к концу игры Филип Биллинг принес победу «Борнмуту».

В следующем туре «вишням» предстоит непростой экзамен - игра с «Манчестер Сити».