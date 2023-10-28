​«Борнмут» вырвал победу у «Бернли»

В десятом туре английского чемпионата «Борнмут» обыграл в домашнем матче «Бернли», причем победа «вишен» получилась волевой, потому что счет открыли именно гости усилиями Чарли Тейлора. Но еще в первом тайме Антуан Семеньо сравнял счет, а ближе к концу игры Филип Биллинг принес победу «Борнмуту».
В следующем туре «вишням» предстоит непростой экзамен - игра с «Манчестер Сити».
Протокол игры
|11'Тэйлор Чарли (0:1)
|(1:1) Семеньо Антуан22'
|(2:1) Биллинг Филип76'
Ионуц Андрей Раду•Мефам Крис•Забарный Илья•Келли Ллойд•Ааронс Макс85' (Смит Адам (85') •Тавернер Маркус82' (Керкез Милош (82') •Скотт Алекс•Биллинг Филип 77'82' (Ротуэлл Джо (82') •Семеньо Антуан69' (Уттара Данго (69') • 84'Кристи Райан•Соланке Доминик
Траффорд Джеймс•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Аль-Дахиль Амин• 67'Тэйлор Чарли• 56'Гудмундссон Йоханн81' (Редмонд Натан (81') •Каллен Джош 28'60' (Берге Сандер (60') •Браунхилл Джош•Колеошо Лука81' (Ндайишимий Майк (81') •Амдуни Зеки46' (Родригес Джей (46') •Зарури Анасс68' (Ларсен Якоб-Бруун (68')
Запасные: Корк Джек•Мурич Ариянет•Делькруа Ханнес•Одоберт Уилсон
28 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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