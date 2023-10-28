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​«Борнмут» вырвал победу у «Бернли»

28 Октября 2023 • 19:13 Комментировать
Борнмут
2:1
Бёрнли
окончен

В десятом туре английского чемпионата «Борнмут» обыграл в домашнем матче «Бернли», причем победа «вишен» получилась волевой, потому что счет открыли именно гости усилиями Чарли Тейлора. Но еще в первом тайме Антуан Семеньо сравнял счет, а ближе к концу игры Филип Биллинг принес победу «Борнмуту».

В следующем туре «вишням» предстоит непростой экзамен - игра с «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Борнмут2:1Бёрнли
  11'Тэйлор Чарли (0:1)
(1:1) Семеньо Антуан22'  
(2:1) Биллинг Филип76'  
Ионуц Андрей РадуМефам КрисЗабарный ИльяКелли ЛлойдАаронс Макс 85' (Смит Адам ( 85') Тавернер Маркус 82' (Керкез Милош ( 82') Скотт АлексБиллинг Филип  77' 82' (Ротуэлл Джо ( 82') Семеньо Антуан 69' (Уттара Данго ( 69'  84') Кристи РайанСоланке Доминик
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркМур КифферКлюйверт ДжастинСинистерра Луис
Траффорд ДжеймсВитиньо Виктор IIО'Ши ДараАль-Дахиль Амин  67'Тэйлор Чарли  56'Гудмундссон Йоханн 81' (Редмонд Натан ( 81') Каллен Джош  28' 60' (Берге Сандер ( 60') Браунхилл ДжошКолеошо Лука 81' (Ндайишимий Майк ( 81') Амдуни Зеки 46' (Родригес Джей ( 46') Зарури Анасс 68' (Ларсен Якоб-Бруун ( 68')
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетДелькруа ХаннесОдоберт Уилсон
28 октября. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Борнмут

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