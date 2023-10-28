Пятёрочка! «Арсенал» без проблем уничтожил «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» довольно легко обыграл дома «Шеффилд». «Канониры» в довольно неспешном темпе на классе разорвали соперника, а героем матча стал Нкетиа, который отметился хет-триком, хотя до этого не забивал на протяжении двух месяцев.

В десятом туре Премьер-лиги «Арсенал» не должен был испытывать проблем. На бумаге «канониры», занимавшее перед матчем третье место в таблице, выглядели безоговорочном фаворитом домашенго поединка, соперником в котором был «Шеффилд Юнайтед». В предыдущих турах «клинки» набрали всего одного очко, чтобы было худшим результатом турнира.

Игра началась в невысоком темпе. «Канониры» предсказуемо забрали мяч, в то время как «клинки» оборонялись. В первой половине тайма ничего опасного ни одна из команд так и не создала. Более того, никто из соперников даже не пробил в створ ворота.

Возможно, неспешный темп убаюкал гостей. Сака сделал передачу на правый фланг на Райса, который переадресовал мяч в центр, где Нкетиа ушёл от Трасти и с близкого расстояния расстрелял ворота, открыв счёт. Вот так первый момент и первый удар в створ стал голом. Кстати, Нкетиа забил впервые за два месяца.

Характер игры после этого не менялся. «Арсенал» спокойно контролировал мяч, но теперь счёт уже позволял лондонцам действовать без спешки. В свою очередь гости никак не могли ничего предпринять в атаке. Лишь минут за пять до перерыва «канониры» могли удвоить преимущество. Хаверц получил мяч слева в штрафной и бил в ближний угол, но Фодеринхэм ворота спас. Затем Смит-Роу пробил издали, но футбольный снаряд, задев соперника, прошёл мимо створа. На перерыв команды так и ушли с преимуществом хозяев.

Уже в начале второго тайма подопечные Артеты удвоили преимущество. Хозяева заработали угловой, и после подачи Саки Фодеринхэм неудачно сыграл на выходе, отбив мяч недалеко, и Нкетиа с нескольких метров пробил в верхний угол, оформив дубль. Через пару минут форвард оформил и хет-трик. После передачи от Смит-Роу Нкетиа принял мяч метрах в двадцати двух от ворот, развернулся и выстрелил в «девятку», не оставив вратарю соперника шансов.

После такого начала второго тайма оставшаяся часть игры в общем-то потеряла смысл. «Канониры» продолжали контролировать ход встречи, но действовали спокойно. Артета вскоре снял с игры Мартинелли, Уайта, а затем и Саку. У «Шеффилда» же в атаке всё также ничего не получалось, что лишь подтверждало статус слабейшей команды лиги.

В конце матча Норвуд в подкате сбил Виейру, и после просмотра ВАР в ворота гостей был ещё назначен и пенальти. Сам же пострадавший подошёл к мячу и забил четвёртый гол в матче. Несмотря на крупный счёт арбитр добавил ко второму тайму десять минут. Этого времени хватило хозяевам, чтобы довести счёт совсем до неприличного. После навеса с углового мяч заметался, и Томиясу с линии вратарской на отскоке отправил футбольный снаряд в цель. Затем ещё мог забивать Хаверц, но с пары метров не попал в ближний угол.

В следующем туре в рамках Премьер-лиги пройдёт матч с приставкой «супер» - «Арсенал» отправится в гости к «Ньюкаслу». Посреди недели в рамках Кубка лиги «канониры» в рамках лондонского дерби сразятся с «Вест Хэмом». «Шеффилд Юнайтед» из третьего по значимости внутреннего соревнования вылетел, так что в недельном режиме теперь будет готовиться к встрече с «Вулверхэмптоном» дома.

Роман Андреев