«Брентфорд» прервал беспроигрышную серию «Челси»

Сегодня, 28 октября, «Челси» проиграл на своём поле «Брентфорду» в рамках десятого тура Английской премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «пчел». Автором забитых мячей стали Пиннок и Мбеумо.

Это поражение стало для «Челси» первым за последние пять матчей во всех турнирах. Ранее подопечные Маурисио Почеттино одолели «Брайтон», «Фулхэм» и «Бёрнли», а также сыграли вничью в дерби с «Арсеналом».

На данный момент «синие» располагаются на 11-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков.

Следующим соперником «Челси» станет лидер чемпионата — «Тоттенхэм». Встреча пройдет 6 ноября и начнется в 22:00 по мск.