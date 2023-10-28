«Аристократы» с тросточками: «Челси» традиционно устроился на домашний проигрыш «Брентфорду»

В дерби Большого Лондона в рамках десятого тура Английской премьер-лиги «Челси» на «Стэмфорд Бриж» принимал «Брентфорд».

Начало нынешнего сезона стало для «Челси» продолжением неудачного прошлого. В шести первых турах чемпионата Англии «аристократы» одержали всего лишь одну победу, да и ту над новичком АПЛ «Лутон Таун». Но потом «пенсионеры» собрались и обыграли подряд «Фулхэм» с «Бёрнли». Мудрик наконец-то забил свой первый гол за «синих» в Премьер-лиге, а потом и второй – в ворота «Арсенала». В том лондонском дерби «Челси» вёл 2:0 в начале второго тайма, однако в концовке упустил победу.

Что касается «Брентфорда», то он в прошлом туре прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию, крупно победив «Бёрнли». В турнирной таблице «пчёлы» занимали четырнадцатое место, идя на четыре строчки позади «аристократов» и имея на пару очков меньше. Весной эти команды также встречались на «Стэмфорд Бридж» в рамках предыдущего сезона, и тогда «Челси» потерпел поражение со счётом 0:2. А в предшествовавшей домашней встрече с «Брентфордом» «синие» проиграли и вовсе 1:4.

Памятуя о былых успехах, гости были не против сейчас быстро повести в счёте. На десятой минуте Мбеумо пробивал с правого полуфланга, и Роберт Санчес первым касанием погасил движение мяча, прежде чем забрать его в руки. Ответ хозяев был быстрым и также нереализованным. Мадуэке справа пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, а попал в перекладину. Вскоре ещё Галлахер прилично прикладывался в левый угол, куда мяч не пустил Флеккен.

«Челси» обеспечивал себе свыше 60 процентов владения мячом, только с открытием счёта у команды Почеттино возникли проблемы. Около двадцатой минуты Кукурелья слабовато пробил влёт с девяти метров в руки Флеккена после заброса Палмера. Потом на грани офсайда Стерлинг получил мяч, опять-таки, от Палмера и запустил его выше створа. Далее снова Палмер набрасывал к левой штанге, где Расмуссен коснулся локтем спины Стерлинга, упавшего на газон. Видеоассистенты расценили, что контакт был недостаточным для пенальти.

В общем, «Челси» был инициативнее в первом тайме, но не распечатал чужие ворота к перерыву. Понятно, что такая задача у подопечных Мариусио Почеттино переносилась на второй тайм. Но получилось наоборот – это «пчёлы» оказались более нацелены на рамку соперника. Айер прострелил справа, Янельт пробил – Санчес выручил. А на 58-й минуте уже некому было спасать хозяев. Расмуссен вбросил аут на правом фланге, Кукурелья не предотвратил подачу Мбеумо на дальний край вратарской. Там Пиннок свободно ударил головой из зоны между Мадуэке и Дисаси, а Тьяго Силва не смог поставить блокировку, и мяч пробрался в сетку (0:1).

Мудрик (как и Энцо Фернандес) не попал в заявку на матч из-за лёгкой мышечной травмы – и некому у «синих» было выйти на замену, чтобы переломить ход матча. Зато у гостей вступил в игру со скамейки Ярмолюк и не использовал шанс в контратаке на 89-й минуте, попав в Санчеса. Мяч по-прежнему больше держался у «аристократов», но они даже толком навал организовать не сумели. А в конце добавленного времени Мбеумо забил второй гол уже в пустые в ворота хозяев.

Там как было? «Челси» заработал угловой, и Роберт Санчес пошёл вперёд на этот стандарт, после чего команда Почеттино нарвалась на результативную контратаку (0:2). В итоге – третье подряд поражение «Челси» в домашних матчах с «Брентфордом». Благодаря которому «пчёлы» облетели «пенсионеров» в середине турнирной таблицы.

Кирилл Иванцов