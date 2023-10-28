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«Аристократы» с тросточками: «Челси» традиционно устроился на домашний проигрыш «Брентфорду»

28 Октября 2023 • 16:28 Комментировать (2)
Челси
0:2
Брентфорд

В дерби Большого Лондона в рамках десятого тура Английской премьер-лиги «Челси» на «Стэмфорд Бриж» принимал «Брентфорд».

Протокол игры  
Челси0:2Брентфорд
  58'Пиннок Итан (0:1)
  90'Мбеумо Брайан (0:2)
Санчес РобертДисаси Аксель 67' (Джеймс Рис II ( 67') Силва ТьягоКолвилл ЛевиКукурелья Марк 81' (Угочукву Лесли ( 81') Кайседо Мойсес  78' 81' (Дейвид де Соуза ( 81') Галлахер КонорМадуэке Нони 67' (Матсен Ян ( 67') Палмер КоулСтерлинг РахимДжексон Николас
Запасные: Бич ЭддиМатос АлексГюсто МалоБадьяшиль БенуаПетрович Джордже
Флеккен МаркАйер КристофферПиннок ИтанКоллинз НатанРасмуссен МадсЙенсен Матиас 64' (Ониика Фрэнк ( 64'  85') Норгор КристианЯнельт Витали 76' (Мопе Нил ( 76'  56') Хикки Аарон 84' (Годдос Саман ( 84') Висса Йоан 76' (Ярмолюк Егор ( 76') Мбеумо Брайан
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаОлакигбе МайклБрирли ИтанМи БенСтракоша Томас
28 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Начало нынешнего сезона стало для «Челси» продолжением неудачного прошлого. В шести первых турах чемпионата Англии «аристократы» одержали всего лишь одну победу, да и ту над новичком АПЛ «Лутон Таун». Но потом «пенсионеры» собрались и обыграли подряд «Фулхэм» с «Бёрнли». Мудрик наконец-то забил свой первый гол за «синих» в Премьер-лиге, а потом и второй – в ворота «Арсенала». В том лондонском дерби «Челси» вёл 2:0 в начале второго тайма, однако в концовке упустил победу.

Что касается «Брентфорда», то он в прошлом туре прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию, крупно победив «Бёрнли». В турнирной таблице «пчёлы» занимали четырнадцатое место, идя на четыре строчки позади «аристократов» и имея на пару очков меньше. Весной эти команды также встречались на «Стэмфорд Бридж» в рамках предыдущего сезона, и тогда «Челси» потерпел поражение со счётом 0:2. А в предшествовавшей домашней встрече с «Брентфордом» «синие» проиграли и вовсе 1:4.

Памятуя о былых успехах, гости были не против сейчас быстро повести в счёте. На десятой минуте Мбеумо пробивал с правого полуфланга, и Роберт Санчес первым касанием погасил движение мяча, прежде чем забрать его в руки. Ответ хозяев был быстрым и также нереализованным. Мадуэке справа пытался закрутить мяч в дальнюю девятку, а попал в перекладину. Вскоре ещё Галлахер прилично прикладывался в левый угол, куда мяч не пустил Флеккен.

«Челси» обеспечивал себе свыше 60 процентов владения мячом, только с открытием счёта у команды Почеттино возникли проблемы. Около двадцатой минуты Кукурелья слабовато пробил влёт с девяти метров в руки Флеккена после заброса Палмера. Потом на грани офсайда Стерлинг получил мяч, опять-таки, от Палмера и запустил его выше створа. Далее снова Палмер набрасывал к левой штанге, где Расмуссен коснулся локтем спины Стерлинга, упавшего на газон. Видеоассистенты расценили, что контакт был недостаточным для пенальти.

В общем, «Челси» был инициативнее в первом тайме, но не распечатал чужие ворота к перерыву. Понятно, что такая задача у подопечных Мариусио Почеттино переносилась на второй тайм. Но получилось наоборот – это «пчёлы» оказались более нацелены на рамку соперника. Айер прострелил справа, Янельт пробил – Санчес выручил. А на 58-й минуте уже некому было спасать хозяев. Расмуссен вбросил аут на правом фланге, Кукурелья не предотвратил подачу Мбеумо на дальний край вратарской. Там Пиннок свободно ударил головой из зоны между Мадуэке и Дисаси, а Тьяго Силва не смог поставить блокировку, и мяч пробрался в сетку (0:1).

Мудрик (как и Энцо Фернандес) не попал в заявку на матч из-за лёгкой мышечной травмы – и некому у «синих» было выйти на замену, чтобы переломить ход матча. Зато у гостей вступил в игру со скамейки Ярмолюк и не использовал шанс в контратаке на 89-й минуте, попав в Санчеса. Мяч по-прежнему больше держался у «аристократов», но они даже толком навал организовать не сумели. А в конце добавленного времени Мбеумо забил второй гол уже в пустые в ворота хозяев.

Там как было? «Челси» заработал угловой, и Роберт Санчес пошёл вперёд на этот стандарт, после чего команда Почеттино нарвалась на результативную контратаку (0:2). В итоге – третье подряд поражение «Челси» в домашних матчах с «Брентфордом». Благодаря которому «пчёлы» облетели «пенсионеров» в середине турнирной таблицы.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
28 Октября 2023 в 17:31
ай шикардос.. за прошлое будете ышо лец 10 атвичать.. А-ха-ха-ха! )))
Zed2891
28 Октября 2023 в 17:25
И вот как гелевый умудрился потерять очки с таким, абсолютно новым, чемпионским Челси?
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