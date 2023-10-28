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​«Арсенал» озвучил состав на игру с «Шеффилд Юнайтед»

28 Октября 2023 • 16:05 Комментировать (1)
Арсенал
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.12 X 10.00 2 24.00
Через 0 ч. 29 мин.

В субботу «Арсенал» будет принимать «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Наставник лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Райа, Уайт, Салиба, Кивёр, Зинченко, Райс, Смит-Роу, Хаверц, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Матч между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Комментарии (1)
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Zed2891
28 Октября 2023 в 16:07
Опять Райя, ну в добрый путь, товарищ Ротета, никаких изменений в черепушке этого барана. Скоро Рамсдейл свалит при таком раскладе, и правильно сделает.
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