​«Арсенал» озвучил состав на игру с «Шеффилд Юнайтед»

В субботу «Арсенал» будет принимать «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Наставник лондонской команды Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Райа, Уайт, Салиба, Кивёр, Зинченко, Райс, Смит-Роу, Хаверц, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Матч между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.