Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Оуэн не поддержал Кейна в решении перейти в «Баварию»

28 Октября 2023 • 15:50 Комментировать
Бавария
...
Дармштадт
1 1.08 X 14.00 2 27.00
Через 0 ч. 0 мин.

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн высказался о летнем переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Я не согласен с его решением перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию». Ему следовало остаться в «Тоттенхэме» ещё на год. Если он так отчаянно хотел выигрывать трофеи, то он мог бы взять весь мир в свои руки и уйти через год в статусе свободного агента. Если бы при таком раскладе «Тоттенхэм» стал бы претендентом на титул, он мог бы остаться или перейти в любой клуб, куда захотел бы.

«Бавария», конечно, один из крупнейших клубов в мире, но я не думаю, что завоевать там трофей является чем-то особенным. «Бавария» выиграет Бундеслигу и с Кейном, и без него», - сказал Оуэн DAZN.

«Тоттенхэм» сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Майкл Оуэн Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

16:00
«Бавария» - «Дармштадт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:33
Нойер – в основе «Баварии» на субботний матч, он не играл 11 месяцев
11:45
Хайнер: «Нас не удивляет то, что Мусиала нравится другим клубам»
11:35
«Бавария» в ближайшие недели планирует продлить контракт с Нойером на один год
10:58
Тухель оценил вероятность возвращения Нойера в основной состав сборной Германии
02:44
Бавария - Дармштадт: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:01
Сон: «Я и Кейн? Гарри находится на другом уровне, он убивает Бундеслигу» 1
22:55
Нойер высказался о своём возвращении на поле
22:49
​Бавария — Дармштадт: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии — 28 октября 2023 года
21:52
Гнабри залечил травму, но пропустит ближайший матч «Баварии»
15:45
​Тухель прокомментировал критику со стороны Хаманна
15:31
Тухель высказался о ситуации Мюллера
15:03
​Нойер возвращается – Тухель подтвердил
12:28
Нойер выйдет в старте «Баварии» в матче против «Дармштадта»
11:48
«Бавария» больше не будет предлагать за Палинью 65 миллионов евро
11:17
В «Баварии» летом отказались от кандидатуры Гирасси
15:36
Оуэн: «Очень жаль, что Мусиала выбрал сборную Германии, а не Англии»
16:18
​«Бавария» обсудит с Мюллером новый контракт
12:53
Мазрауи и Перец не имеют претензий друг к другу
11:48
«Бавария» отказалась от трансфера Папастатопулоса
01:29
«Бавария» была близка к продлению контракта Дэвиса – ситуацию изменил уход Салихамиджича
01:01
Нойер не торопится обсуждать с «Баварией» новый контракт
11:50
Тухель: «Если всё будет нормально, Горецка вернётся к матчу с «Боруссией» Дортмунд»
11:44
Тухель: «Мазрауи тренировался один не в качестве наказания»
23:32
Эдсон Альварес: «Я знал, что «Бавария» хотела меня подписать»
22:11
«Бавария» пока не связывалась с Филлипсом
21:56
Только два клуба могут всерьёз рассчитывать на подписание Мусиалы – среди них нет «Ливерпуля» 1
10:44
«Манчестер Сити» ищет возможность провернуть трансфер Мусиалы
10:16
Горецка надеется вернуться в строй к матчу против «Боруссии» Дортмунд
15:22
Маттеус: «Зачем Сане уходить из «Баварии»? Он играет в одном из величайших клубов мира»
11:30
Тухель: «Сане никогда не нравится, когда его меняют»
10:46
Де Лигт: «Ульрайх действует очень уверенно»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ДАРМШТАДТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
0
2
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
29.10.23 в 16:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
2.03 3.70 3.75
Видео
29.10.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.30 6.40 9.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Фулхэм Фулхэм
1.56 4.70 5.80
Видео
29.10.23 в 17:00
Астон Вилла Астон Вилла
Лутон Таун Лутон Таун
1.41 5.00 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
16:05 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» озвучил состав на игру с «Шеффилд Юнайтед» 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Оуэн не поддержал Кейна в решении перейти в «Баварию»
15:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мудрик и Фернандес получили небольшие мышечные повреждения»
14:48 · Англия. Премьер-лига
​Де Хеа находится в Манчестере на фоне слухов о возвращении в «Юнайтед»
14:25 · Англия. Премьер-лига
​В «Челси» нет штатного пенальтиста – Почеттино
14:20 · Англия. Премьер-лига
​Артета высказался о своём поведении 1
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Брентфорд»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
13:46 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»
13:38 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» сделал заявление о дисквалификации Тонали
13:35 · Англия. Премьер-лига
Мудрик не попал в заявку «Челси» на матч с «Брентфорд»
13:26 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Думаю, «Челси» по силам попасть в топ-4»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Фернандес и Кайседо – это топ-игроки, но нужно помнить, что они молоды»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Стерлинг является самым опасным игроком «Челси» в этом сезоне»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро
11:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Мировой футбол ещё не осознал всю ценность Митомы»
Все новости
Рекомендуем