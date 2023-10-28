​Оуэн не поддержал Кейна в решении перейти в «Баварию»

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн высказался о летнем переходе Гарри Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию».

«Я не согласен с его решением перейти из «Тоттенхэма» в «Баварию». Ему следовало остаться в «Тоттенхэме» ещё на год. Если он так отчаянно хотел выигрывать трофеи, то он мог бы взять весь мир в свои руки и уйти через год в статусе свободного агента. Если бы при таком раскладе «Тоттенхэм» стал бы претендентом на титул, он мог бы остаться или перейти в любой клуб, куда захотел бы.

«Бавария», конечно, один из крупнейших клубов в мире, но я не думаю, что завоевать там трофей является чем-то особенным. «Бавария» выиграет Бундеслигу и с Кейном, и без него», - сказал Оуэн DAZN.

«Тоттенхэм» сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ.