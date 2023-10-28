Почеттино: «Мудрик и Фернандес получили небольшие мышечные повреждения»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил причину отсутствия полузащитника Энцо Фернандеса и вингера Михаила Мудрика в заявке команды на матч против «Брентфорда».

«Мудрик и Фернандес получили небольшие мышечные повреждения. Они почувствовали кое-что на последней тренировке. Мы надеялись, что с ними всё будет в порядке и они смогут сыграть против «Брентфорда», но этого не случилось. Мы не хотели рисковать», – сказал Почеттино на предматчевом интервью.

Напомним, Мудрик отметился голом в последнем туре Премьер-лиги против лондонского «Арсенала». Фернандес не отмечался голевыми действиями в этом розыгрыше чемпионата.