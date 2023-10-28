​Де Хеа находится в Манчестере на фоне слухов о возвращении в «Юнайтед»

В социальных сетях появились фотографии Давида де Хеа с его второй половинкой. Отметка геолокации говорит о том, что 32-летний футболист находится в Манчестере. Это, конечно, определённым образом подогревает слухи о возможном возвращении вратаря в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать Давида де Хеа по причине вероятного зимнего отъезда Андре Онана на Кубок африканских наций.

Напомним, что летом «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать с де Хеа контракт, и он оказался в статусе свободного агента. Испанец выступал за «красных дьяволов» в течение двенадцати сезонов.