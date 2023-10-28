Нападающий Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из «Ливерпуля» в следующем году. Как сообщает портал Goal со ссылкой на Football Insider, Салах может переехать в Саудовскую Аравию. Представители местной лиги за кулисами активно работают над обеспечением трансфера 31-летнего египтянина.

В то же время саудовцы работают и над привлечением 32-летнего полузащитника Кевина де Брёйне из «Манчестер Сити». В лиге Саудовской Аравии видят в этих трансферах возможность серьёзно укрепить свой авторитет в футбольном мире.

Стоит напомнить, что прошлым летом слухи связывали Мохамеда Салаха с клубом «Аль-Иттихад». Египтянин оценивается порталом Transfermarkt в 65 миллионов евро. Кевина де Брёйне, в свою очередь, оценивают в 70 миллионов евро.

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