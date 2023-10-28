​В «Челси» нет штатного пенальтиста – Почеттино

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил о том, что в команде нет штатного пенальтиста.

Стоит напомнить, что во время недавней игры с «Арсеналом» Коул Палмер и Рахим Стерлинг спорили, кто будет бить пенальти.

«У нас есть несколько футболистов, которые могут реализовать пенальти. Дело в их ощущениях в конкретный момент. Как тренерский штаб, мы предоставляем им ответственность принимать решение на поле», - сказал Почеттино журналистам.

В субботу «Челси» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Брентфорда». Не пропустите текстовую трансляцию.