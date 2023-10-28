​Артета высказался о своём поведении

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в этом сезоне получил уже две жёлтые карточки. Следующее предупреждение повлечёт за собой дисквалификацию испанца. Артета высказался на тему своего эмоционального поведения в технической зоне.

«Думаю, я меняюсь. Если вы считаете иначе, дайте мне знать. Но я предпринял сознательное усилие. Я не хочу, чтобы меня дисквалифицировали. Иногда сложно принимать определённые решения, когда ты находишься в разгаре эпизода. Потому что ты всегда хочешь защитить клуб. Это то, что движет мной – защита игроков, защита клуба. Ничего больше», - сказал Артета журналистам.

В субботу «Арсенал» проведёт домашний матч против «Шеффилд Юнайтед», не пропустите текстовую трансляцию.