Фердинанд назвал защитников, которые могут усилить «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал футболистов, которые могли бы усилить центр обороны команды Эрика тен Хага.

«Парень из «Ланса» (Кевин Дансо) – он хорош. Уругваец из «Барселоны» – Араухо. Неважно, насколько реально провернуть его трансфер. Я думаю, что он отличный игрок, исключительный центральный защитник. У него есть все качества для того, чтобы быть идеальным для Английской премьер-лиги. Он выделяется среди остальных, но я не знаю, насколько реально купить его в «Манчестер Юнайтед», – цитирует Фердинанда Centre Devils.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» недавно также связывали с защитником лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу и Жаном-Клером Тодибо из «Ниццы».