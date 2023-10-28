​«Ньюкасл» сделал заявление о дисквалификации Тонали

«Ньюкасл» на своём официальном сайте опубликовал заявление о полузащитнике Сандро Тонали. Клуб подтвердил, что дисквалификация игрока вступила в силу – ФИФА распространила её на весь мир.

Как известно, Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев по решению Федерации футбола Италии. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках. Тонали также обязали пройти лечение от игровой зависимости.

Срок дисквалификации Сандро Тонали истекает 27 августа 2024 года.

Напомним, что за «Ньюкасл» Тонали выступает с лета после трансфера из «Милана». В 12 матчах за английский клуб итальянец забил один гол.