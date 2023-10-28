Мудрик не попал в заявку «Челси» на матч с «Брентфорд»

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не попал в заявку своей команды на матч против «Брентфорда», который стартует в 14:30 по московскому времени. Причина отсутствия пока неизвестна, но украинца нет как среди основных, так и среди запасных футболистов.

В расширенную заявку «Челси» также не попал полузащитник Энцо Фернандес, у которого недавно родился ребёнок.

Напомним, Мудрик отметился голом в последнем туре Английской премьер-лиги против «Арсенала». В целом на счету украинца два забитых мяча в нынешнем розыгрыше чемпионата. «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице.