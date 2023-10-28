Галлахер: «Думаю, «Челси» по силам попасть в топ-4»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер верит, что его команде по силам закончить сезон в топ-4. Напомним, сейчас коллектив Маурисио Почеттино располагается на десятом месте в Английской премьер-лиге. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 8 очков.

«Чем больше мы будем играть вместе, тем больше мы будем совершенствоваться. Мы пока отстаём от вершины таблицы, но топ-4 – это определённо наша цель. Думаю, нам по силам этого добиться», – заявил Галлахер на пресс-конференции.

«Челси» сегодня сыграет с «Брентфордом» у себя дома на «Стэмфорд Бридж» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. Матч стартует в 14:30 по московскому времени.