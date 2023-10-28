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Галлахер: «Думаю, «Челси» по силам попасть в топ-4»

28 Октября 2023 • 13:26 Комментировать
Челси
0:0
Брентфорд
1 1.65 X 4.15 2 5.30
1-й тайм

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер верит, что его команде по силам закончить сезон в топ-4. Напомним, сейчас коллектив Маурисио Почеттино располагается на десятом месте в Английской премьер-лиге. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 8 очков.

«Чем больше мы будем играть вместе, тем больше мы будем совершенствоваться. Мы пока отстаём от вершины таблицы, но топ-4 – это определённо наша цель. Думаю, нам по силам этого добиться», – заявил Галлахер на пресс-конференции.

«Челси» сегодня сыграет с «Брентфордом» у себя дома на «Стэмфорд Бридж» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги. Матч стартует в 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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