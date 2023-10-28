Галлахер: «Фернандес и Кайседо – это топ-игроки, но нужно помнить, что они молоды»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер оценил потенциал своих партнёров по команде Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса. Напомним, оба игрока пришли в «Челси» в этом году и суммарно обошлись клубу в 237 миллионов евро.

«Фернандес и Кайседо – это топ-игроки, но нужно помнить, что они молоды. Мне странно осознавать, что они оба младше меня. Думаю, они здорово себя проявляют и надеюсь, что со временем мы все будем становиться только лучше», – сказал Галлахер в беседе с TNT Sports.

Галлахер в этом сезоне регулярно выходит в стартовом составе «Челси» и как раз действует в полузащите в связке с Фернандесом и Кайседо.