Томас Франк: «Стерлинг является самым опасным игроком «Челси» в этом сезоне»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк отдал должное нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу, который постепенно возвращается к оптимальным кондициям. Напомним, в этом сезоне англичанин отметился тремя голами в Английской премьер-лиге.

«Стерлинг наверняка сейчас находится в своём лучшем возрасте и постепенно возвращается на высокий уровень. Думаю, в этом сезоне он является самым опасным футболистом «Челси», – заявил Франк на пресс-конференции.

Сегодня в 14:30 по московскому времени «Брентфорд» начнёт выездной поединок против «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который пройдёт в рамках очередного тура АПЛ.