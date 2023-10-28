Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Франк: «Стерлинг является самым опасным игроком «Челси» в этом сезоне»

28 Октября 2023 • 12:07 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1 1.65 X 4.15 2 5.30
Через 1 ч. 2 мин.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк отдал должное нападающему «Челси» Рахиму Стерлингу, который постепенно возвращается к оптимальным кондициям. Напомним, в этом сезоне англичанин отметился тремя голами в Английской премьер-лиге.

«Стерлинг наверняка сейчас находится в своём лучшем возрасте и постепенно возвращается на высокий уровень. Думаю, в этом сезоне он является самым опасным футболистом «Челси», – заявил Франк на пресс-конференции.

Сегодня в 14:30 по московскому времени «Брентфорд» начнёт выездной поединок против «Челси» на «Стэмфорд Бридж», который пройдёт в рамках очередного тура АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Брентфорд Томас Франк ещё теги

Новости по матчу

13:26
Галлахер: «Думаю, «Челси» по силам попасть в топ-4»
12:14
Галлахер: «Фернандес и Кайседо – это топ-игроки, но нужно помнить, что они молоды»
10:40
Почеттино: «Мы ещё далеки от того, к чему стремимся»
10:05
Галлахер: «Перед встречей с Почеттино я не был уверен, что останусь в «Челси»
02:35
Почеттино высказался о новом контракте Галлахера 1
02:24
Челси - Брентфорд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:10
Почеттино: «Роберт Санчес абсолютно спокоен, никто не застрахован от ошибок»
22:43
Галлахер оценил шансы «Челси» на попадание в Лигу чемпионов
22:16
Галлахер: «Очень рад, что могу играть больше, чем в прошлом сезоне»
17:39
​Почеттино недоволен игрой «Челси» 24 декабря
16:06
Почеттино — о матче с «Брентфордом»: «Будет сложно, они отлично себя показывают»
15:39
Нкунку близок к восстановлению - он ещё не играл за «Челси»
12:58
Челси — Брентфорд: прогноз и ставка на матч десятого тура АПЛ — 28 октября 2023
09:59
Мерсон: «Думаю, «Челси» без проблем обыграет Брентфорд»
09:42
«Рома» может выкупить Лукаку у «Челси» в конце сезона за 40 миллионов евро
12:30
Санчо в январе может перебраться в другой топ-клуб АПЛ 2
11:39
Романо: «Слухи о переходе Гави в «Челси»? Я ничего об этом не знаю»
18:53
«Челси» - «Брентфорд»: прогноз и ставки БК Pinnacle
15:10
«Ливерпуль» заинтересован в Галлахере
15:44
Фердинанд — о Тьяго Силве: «Его пасы под давлением просто нереальны» 2
13:07
Палмер рассказал, как случайно попал бутылкой в Почеттино
10:22
«Реал» думает выкупить Кепу у «Челси»
22:25
Галлахер: «Челси» становится сильнее с каждым днём»
21:21
Кепа: «Я хочу остаться в «Реале», но сейчас рано об этом говорить»
16:10
«Челси» продолжает следить за Осимхеном
11:13
Почеттино: «Владельцы и болельщики убили бы меня, если бы я не выпустил Энцо и Кайседо в игре с «Арсеналом»
10:20
Галлахер: «У меня хорошие отношения с Почеттино, он понимает мою игру»
15:15
Мудрик – о голе в ворота «Арсенала»: «Тренер вратарей сказал мне внимательно следить за Райей» 1
10:11
Кукурелья: «Мы обозлены ничьёй с «Арсеналом», такое чувство, что мы проиграли» 1
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.23 в 14:30
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
1.74 4.00 4.90
Видео
28.10.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.18 7.60 21.00
Видео
28.10.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли Бёрнли
2.24 3.55 3.35
Видео
28.10.23 в 19:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Ньюкасл
4.20 3.95 1.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
13:26 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Думаю, «Челси» по силам попасть в топ-4»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Фернандес и Кайседо – это топ-игроки, но нужно помнить, что они молоды»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк: «Стерлинг является самым опасным игроком «Челси» в этом сезоне»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро
11:52 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Мировой футбол ещё не осознал всю ценность Митомы»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Клопп нашёл нового защитника для «Ливерпуля»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек, но при этом отрицает причастность к ставкам
10:40 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы ещё далеки от того, к чему стремимся»
10:26 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Хаверц – один из кандидатов для игры на позиции форварда»
10:13 · Англия. Премьер-лига
Санчо запретили посещать столовую «Манчестер Юнайтед»
10:05 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Перед встречей с Почеттино я не был уверен, что останусь в «Челси»
09:47 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака близок к возвращению в состав «Манчестер Юнайтед»
08:46 · Англия. Премьер-лига
Оуэн оценил игру Беллингема в «Реале»
08:20 · Англия. Премьер-лига
Оуэн выбрал между Месси и Холанном обладателя «Золотого мяча»
08:15 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Манчестер Юнайтед» показывает устаревший футбол с признаками регресса»
Все новости
Рекомендуем