«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» всерьёз заинтересован в полузащитнике туринского «Ювентуса» Мануэле Локателли. По информации от издания Tuttojuve, «молотобойцы» готовы выложить за итальянского хавбека 40 миллионов евро компенсации.

Напомним, минувшим летом руководство «Ювентуса» было не против расстаться с Локателли, но на итальянца не нашёлся покупатель, который удовлетворил бы финансовые требования «старой синьоры».

«Вест Хэм» попытается заполучить Локателли в январе, но вполне возможно, что «Ювентус» не захочет расставаться с Мануэлем посреди сезона.

Локателли в нынешней кампании провёл девять матчей в итальянской Серии А, где отметился голом и результативной передачей.