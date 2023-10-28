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«Вест Хэм» готов выложить за Локателли 40 миллионов евро

28 Октября 2023 • 12:01 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1 1.35 X 5.10 2 9.50
Через 8 ч. 18 мин.

Лондонский «Вест Хэм» всерьёз заинтересован в полузащитнике туринского «Ювентуса» Мануэле Локателли. По информации от издания Tuttojuve, «молотобойцы» готовы выложить за итальянского хавбека 40 миллионов евро компенсации.

Напомним, минувшим летом руководство «Ювентуса» было не против расстаться с Локателли, но на итальянца не нашёлся покупатель, который удовлетворил бы финансовые требования «старой синьоры».

«Вест Хэм» попытается заполучить Локателли в январе, но вполне возможно, что «Ювентус» не захочет расставаться с Мануэлем посреди сезона.

Локателли в нынешней кампании провёл девять матчей в итальянской Серии А, где отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
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