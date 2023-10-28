Де Дзерби: «Мировой футбол ещё не осознал всю ценность Митомы»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби похвалил своего подопечного Каору Митому. Напомним, японец проводит свой второй сезон в Английской премьер-лиге. Годовая зарплата Каору составляет менее 500 тысяч евро.

«Митома действительно считается недооценённым, но поверьте мне, он невероятно недооценённый игрок. Мировой футбол ещё не осознал всю ценность такого игрока, как Каору. Он может быть невероятным футболистом для любого тренера, не только для меня. Митома безумен», – сказал де Дзерби на пресс-конференции.

Митома в этом сезоне провёл 9 матчей в чемпионате Англии, где отметился тремя голами и тремя результативными передачами.