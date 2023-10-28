Клопп нашёл нового защитника для «Ливерпуля»

22-летний португальский защитник Гонсалу Инасиу, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», является приоритетной трансферной целью «Ливерпуля». Об этом сообщается на страницах Bild.

Как утверждает источник, главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп лично заинтересован в подписании этого футболиста. Сумма потенциальной сделки может составить около 50 миллионов евро.

Гонсалу выступает за «львов» с лета 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне Примейры защитник сыграл восемь матчей.