Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек, но при этом отрицает причастность к ставкам

Нападающий «Астон Виллы» Николо Дзаньоло вчера побывал в Турине для разбирательств в обвинениях по ставкам. Итальянец прибыл в федеральную прокуратуру, чтобы дать объяснения.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. При этом своё причастие к ставкам на спорт итальянский форвард всячески отрицает.

Напомним, Дзаньоло грозит длительная дисквалификация из-за скандала со ставками. Ранее по этой причине на 10 месяцев был отстранён полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который перебрался в английский клуб лишь минувшим летом из «Милана».