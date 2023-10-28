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Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек, но при этом отрицает причастность к ставкам

28 Октября 2023 • 10:47 Комментировать
Астон Вилла
...
Лутон Таун
1 1.28 X 6.20 2 11.00
29.10 17:00

Нападающий «Астон Виллы» Николо Дзаньоло вчера побывал в Турине для разбирательств в обвинениях по ставкам. Итальянец прибыл в федеральную прокуратуру, чтобы дать объяснения.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Дзаньоло признался, что играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. При этом своё причастие к ставкам на спорт итальянский форвард всячески отрицает.

Напомним, Дзаньоло грозит длительная дисквалификация из-за скандала со ставками. Ранее по этой причине на 10 месяцев был отстранён полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали, который перебрался в английский клуб лишь минувшим летом из «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Николо Дзаньоло

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