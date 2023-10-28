Почеттино: «Мы ещё далеки от того, к чему стремимся»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что его команда ещё далека от того, к чему стремится. В последних трёх турах Английской премьер-лиги «пенсионеры» набрали семь очков, но всё равно находятся на десятом месте в турнирной таблице.

«Мы всё ещё совершенствуемся и далек от того, к чему стремимся. Очень важно сохранить ритм. В матче с «Брентфордом» у нас будет отличная возможность доказать самим себе, что мы можем сохранить позитивную динамику», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, сегодня «Челси» примет у себя дома на «Стэмфорд Бридж» «Брентфорд» в рамках очередного тура АПЛ.