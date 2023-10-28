Артета: «Хаверц – один из кандидатов для игры на позиции форварда»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, планирует ли использовать Кая Хаверца на позиции «девятки». Напомним, в этом амплуа немец частенько действовал, когда выступал за «Челси» в предыдущих трёх сезонах.

«Может ли Хаверц играть за нас на позиции форварда? Да, он является одним из кандидатов. Кай был действительно хорош в тех матчах, в которых принимал участие в нынешнем сезоне. Ситуация с нападающим может сыграть нам на руку, ведь сопернику будет сложно догадаться, кто именно выйдет на острие», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, Хаверц минувшим летом перебрался в «Арсенал» за 75 миллионов евро из «Челси».