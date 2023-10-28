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Санчо запретили посещать столовую «Манчестер Юнайтед»

28 Октября 2023 • 10:13 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Манчестер Сити
1 5.20 X 4.00 2 1.68
29.10 18:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо продолжает оставаться изгоем в своей команде. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, руководство настолько сильно оградило англичанина от первой команды, что ему не позволено даже посещать клубную столовую. Источник добавляет, что вместо посещения столовой Санчо получает еду отдельно в ланчбоксе.

Напомним, Санчо ранее отстранили от тренировок с первой командой «Манчестер Юнайтед». Причина санкций заключалась в конфликте с главным тренером Эриком тен Хагом, который состоялся на старте сезона после матча с лондонским «Арсеналом» на «Эмирейтс».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джедон Санчо

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