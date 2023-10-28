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Галлахер: «Перед встречей с Почеттино я не был уверен, что останусь в «Челси»

28 Октября 2023 • 10:05 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1 1.65 X 4.15 2 5.30
Через 4 ч. 5 мин.

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер признался, что до первой встречи с главным тренером Маурисио Почеттино не был уверен, что останется в клубе на этот сезон.

«Перед встречей с Почеттино я не был уверен, что останусь в «Челси». В клубе происходило очень много вещей, многие игроки покинули команду, а вместо них приходили другие. Я был воодушевлён возможностью остаться в «Челси», поиграть под руководством Почеттино и показать свой уровень фанатам», – сказал Галлахер в беседе с TNT Sports.

Напомним, Конор в этом сезоне выходил в стартовом составе «Челси» в каждом из десяти матчей Английской премьер-лиги. Контракт Галлахера с «синими» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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