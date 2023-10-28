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Уан-Биссака близок к возвращению в состав «Манчестер Юнайтед»

28 Октября 2023 • 09:47 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака близок к возвращению в строй после повреждения бедра, полученного полтора месяца назад. Об этом рапортуют журналисты Daily Mail.

Как стало известно источнику, футболист возобновил тренировочные занятия с командой. Ожидается, что Уан-Биссака будет полностью готов примерно через десять дней.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 25-летний защитник провел пять поединков, в которых сделал одну голевую передачу и получил две желтые карточки.

После девяти туров чемпионата страны «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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