Оуэн оценил игру Беллингема в «Реале»

Экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением об игре соотечественника Джуда Беллингема за мадридский «Реал» в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, черная полоса обойдет Джуда стороной. Судя по тому, как он прогрессирует, ему это точно не грозит. Беллингем уже очень зрелый футболист, а еще он хороший человек. Думаю, это ему помогает», - передает слова Майкла AS.

20-летний англичанин пополнил ряды мадридского гранда в летнее трансферное окно. За его переход руководство «Реала» заплатило порядка 100 миллионов евро. В текущем сезоне Беллингем провел 12 поединков, в которых отметился 11 голами и тремя ассистами.