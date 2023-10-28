Оуэн выбрал между Месси и Холанном обладателя «Золотого мяча»

Экс-форвард сборной Англии, мадридского «Реала» и «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о том, кто станет обладателем «Золотого мяча» в текущем году.

В разговоре с корреспондентом AS, англичанин назвал двух явных претендентов на награду. По мнению Оуэна, за «Золотой мяч» в этом году поборются нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн и форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Майкл склоняется к тому, что 36-летний аргентинец сможет опередить норвежца и выиграет восьмой «Золотой мяч».

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоится в ближайший понедельник.