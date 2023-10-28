Каррагер: «Манчестер Юнайтед» показывает устаревший футбол с признаками регресса»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«МЮ» похож на коллектив, который уже находится в конце своего цикла, а не на ту команду, которая перестраивается при новом наставнике. Они показывают устаревший футбол с признаками регресса. «Юнайтед» не хватает своего игрового стиля», - передает слова эксперта The Telegraph.

После девяти туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 15 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче подопечные тен Хага встретятся с «Манчестер Сити».