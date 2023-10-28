Оуэн высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Майкл Оуэн поделился мнением о борьбе в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» потерпел несколько неудач в начале и появилось ощущение, что сезон будет конкурентным. Есть много достойных команд на вершине турнирной таблицы. Уже пройдена четверть сезона, а это довольно приличный кусок», - передает слова Майкла AS.

Лидером чемпионата Англии является лондонский «Тоттенхэм», набравший 26 баллов после десяти матчей. На второй позиции с 5-очковым отставанием находится «Манчестер Сити», а тройку лидеров замыкает «Арсенал» (21). У этих двух клубов есть игра в запасе.