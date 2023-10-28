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Оуэн назвал победителя дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

28 Октября 2023 • 07:50 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«В настоящий момент между «МЮ» и «Манчестер Сити» небольшой разрыв. По уровню команда Хосепа Гвардиолы сейчас выше «красных дьяволов». Я склоняюсь к победе действующего чемпиона. Будет что-то вроде 3:1 в пользу «горожан», - передает слова бывшего футболиста «Ливерпуля» AS.

Дерби Манчестера состоится в воскресенье, 29 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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