Оуэн назвал победителя дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

Экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги.

«В настоящий момент между «МЮ» и «Манчестер Сити» небольшой разрыв. По уровню команда Хосепа Гвардиолы сейчас выше «красных дьяволов». Я склоняюсь к победе действующего чемпиона. Будет что-то вроде 3:1 в пользу «горожан», - передает слова бывшего футболиста «Ливерпуля» AS.

Дерби Манчестера состоится в воскресенье, 29 октября, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.