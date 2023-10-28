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​Болельщики «Ливерпуля» собирают деньги для семьи скончавшегося после дерби 37-летнего фаната клуба

28 Октября 2023 • 02:38 Комментировать

В предыдущем туре английского чемпионата «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счетом 2:0, однако сразу после игры с одним из поклонников команды, присутствовавших на матче, случилась трагедия - его состояние ухудшилось (хотя, по словам близких, нездоровилось ему и до игры) и он скончался в больнице в Эйнтри, куда был срочно доставлен.

У Пола осталась четырехлетняя дочь и супруга Меган, при этом совсем недавно семья купила дом. В кредит, разумеется, как принято на Западе. И теперь лишившаяся кормильца семья оказалась в сложном положении. И, как сообщает Liverpool ECHO, фанаты клуба не остались равнодушными - был объявлен сбор на помощь Меган и четырехлетней Сьенне.


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Ливерпуль Эвертон
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