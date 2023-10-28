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Почеттино высказался о новом контракте Галлахера

28 Октября 2023 • 02:35 Комментировать
Челси
...
Брентфорд
1 1.65 X 4.15 2 5.30
Через 10 ч. 32 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с новым контрактом полузащитника Конора Галлахера.

Действующее соглашение англичанина рассчитано до 2025 года, однако уверенная игра хавбека в текущем сезоне убедило руководство клуба в необходимости продления договора.

«Нужно оценить, каковы намерения и планы клуба и игрока, что чувствуют обе стороны. Договорённость достигается тогда, когда клуб и игрок чувствуют себя хорошо. Конечно, Конор показывает отличную игру, мы очень довольны им», – цитирует Standard аргентинского наставника.

Конор Галлахер стал автором двух результативных передач, сыграв в 11 матчах «Челси» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер ещё теги

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